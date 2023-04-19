«Сибирский цемент» сократил производство цемента почти на 13%

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«Сибирский цемент» сократил производство цемента почти на 13%
19 Апр 2023, 13:05

Компания «Сибирский цемент» подвела итоги работы в первом квартале 2023 года. В январе-марте на пяти цементных заводах холдинга произведено 798,6 тыс. тонн цемента — это на 12,9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2022-го.

Наибольшее падение на Топкинском заводе — минус 18,9%. «Искитимцемент» сократил производство 12,3%, «Ангарскцемент» — на 9,8%, «ТимлюйЦемент» — на 3,4%.

Красноярский цемзавод, который показывал отрицательную динамику в течение 2022 года, в первом квартале 2023-го увеличил объем выпуска на 4,7%.

«В текущем году, по предварительным оценкам аналитиков нашей компании, емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) сократится на 8−12%. Но пока с учетом высокой инерционности строительной отрасли негативные тенденции проявляются не в полную силу: в первом квартале потребление снизилось на 3,4% к аналогичному показателю 2022 года, — подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. — При этом ситуация в разных регионах отличается. Например, в Бурятии, где идет реализация крупных инфраструктурных проектов, спрос на цемент вырос к уровню января-марта прошлого года на 35,3%, а в Иркутской области за то же время он упал на 31,2%».


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