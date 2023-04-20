Новосибирцы планируют провести шествие «За мир»

© Тайга.инфо. Одна из протестных акций в Новосибирске, 2022 год
Новосибирцы планируют провести шествие «За мир»
20 Апр 2023, 06:22

Заявка на шествие «За мир» подана в мэрию Новосибирска. Акция запланирована на 1 мая.

Новосибирское отделение «Яблока» подало уведомление о шествии «За мир» и «Против нарушения конституционных прав граждан в новом законе об электронных повестках». Копия уведомление имеется в распоряжении редакции.

Акция запланирована на 1 мая и должна пройти от станции метро «Заельцовская» по Красному проспекту до Площади Ленина в центре Новосибирска. Шествие заявлено на 300 человек.

Ответ из мэрии пока не поступил, сообщили Тайге.инфо в партии.

«В течении трех рабочих дней (ориентировочно до вторника) ждем ответ мэрии, который по опыту последних лет может быть отрицательный. Также возможно предложение сменить место проведения акции. Поэтому пока агитационную кампанию мы не начинаем, но предлагаем следить за нашей дополнительной информацией», — отметили в «Яблоке».

Аналогичное уведомление о шествии подало петербургское отделение партии.


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