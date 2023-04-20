Алтайскому участнику «спецоперации» дали 9 лет колонии за «дезертирство»

Барнаульский суд признал военнослужащего виновным в дезертирстве. Ранее его дважды судили за оставление воинской части, он участвовал в «спецоперации» в Украине.

Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело матроса Евгения Зеленкова. Его обвиняли по двум эпизодам «дезертирства» в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК).

«Военнослужащий 31 октября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря Зеленков задержан сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру. Однако 15 декабря матрос вновь не явился на службу. 31 января 2023 года Зеленков задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-служба военных судов Сибири.

Это уже третье уголовное дело военнослужащего. В сентябре 2022 года суд рассмотрел первое дело Зеленкова — его обвиняли в самовольном оставлении части (ч. 3 ст. 337 УК) и приговорили к году ограничений по службе,

Из приговора следует, что контрактник Зеленков участвовал в «спецоперации» в Украине. Но 6 марта 2022 года он уехал из расположения «полевого лагеря» к себе домой. 30 марта после звонка из военной комендатуры он вернулся на службу.

Но в начале сентября, как утверждают в Барнаульском гарнизонном суде, мужчина снова не пришел на службу. Он вернулся только 29 сентября, через неделю после объявления мобилизации. На него завели дело по двум эпизодам самоволки в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК) и за самоволку дольше месяца (ч. 4 ст. 337 УК). В марте 2023 года матроса приговорили по совокупности к двум годам и месяцу колонии-поселения.

Но параллельно на Зеленкова завели третье уголовное дело — уже о «дезертирстве». В итоге ему по совокупности дали 9 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.