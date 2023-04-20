Призывников из Новосибирской области отправят в Западный военный округ
20 Апр 2023, 08:44
Первую партию новосибирцев, призванных в армию весной 2023 года, отправили в части Западного военного округа. Всего планируется призвать 2 тыс. человек.
Более 40 призывников отправились из Новосибирской области на военную службу, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
«На сборном пункте молодые люди были обеспечены вещевым имуществом по сезону, банковскими и электронными персональными картами. Молодое пополнение, призванное из Новосибирской области, будет проходить службу в соединениях и воинских частях Западного и Восточного военных округов», — сказано в сообщении.
Всего во время весеннего призыва, который проходит с 1 апреля по 15 июля, планируется набрать 2 тыс. человек.
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