Призывников из Новосибирской области отправят в Западный военный округ

Первую партию новосибирцев, призванных в армию весной 2023 года, отправили в части Западного военного округа. Всего планируется призвать 2 тыс. человек.

Более 40 призывников отправились из Новосибирской области на военную службу, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«На сборном пункте молодые люди были обеспечены вещевым имуществом по сезону, банковскими и электронными персональными картами. Молодое пополнение, призванное из Новосибирской области, будет проходить службу в соединениях и воинских частях Западного и Восточного военных округов», — сказано в сообщении.

Всего во время весеннего призыва, который проходит с 1 апреля по 15 июля, планируется набрать 2 тыс. человек.