Нейросеть попыталась назначить мэра Новосибирска после отмены выборов

© rudalle.ru. Сгенерировано нейросетью
Нейросеть попыталась назначить мэра Новосибирска после отмены выборов
20 Апр 2023, 09:58

В Новосибирске отменяют выборы мэра. Главу администрации будут назначать из кандидатов, одобренных подконтрольной губернатору комиссии. С тем же успехом назначение можно доверить нейросети, решила Тайга.инфо, и попросила ее определить подходящих персон.

Горсовет Новосибирска, подконтрольный единороссам, попытается отменить выборы мэра на сессии 26 апреля. Горожан лишают права выбирать главу администрации с подачи региональных властей — губернатор Андрей Травников («Единая Россия») публично одобрил соответствующий областной закон.

Градоначальника планируется назначать по представлению конкурсной комиссии, половину которой и будет набирать губернатор. Затем из согласованных персон мэра формально должен будет выбрать горсовет. Тайга.инфо вскоре назовет потенциальных кандидатов на пост, а пока предлагает читателям взгляд нейросети на ситуацию.

Редакция провела долгие переговоры с нейросетью ChatGPT, предложив ей назвать наиболее приемлемых кандидатов в мэры и самых популярных политиков региона. В подавляющем большинстве случаев имена или должности вышли выдуманными (как это часто бывает с нейросетями), но некоторые описания вполне соотносятся с реальностью и попытками единороссов кулуарно договориться. Вопросы и ответы приведены дословно.

Запрос: Cоставь рейтинг первых 10 кандидатов из реально работающих в Новосибирской области политиков на должность сити-менеджера Новосибирска после Анатолия Локтя в 2023 году по состоянию на апрель 2023 года

Cоставление рейтинга кандидатов на должность сити-менеджера Новосибирска является сложным процессом, так как требует анализа различных факторов и критериев. Однако, на основе профильных знаний и опыта я могу предположить несколько имен, которые могут быть востребованы властями и общественностью в качестве потенциальных кандидатов на эту должность.

  1. Короткова Татьяна Ивановна — глава администрации города Бердска. Она имеет большой опыт работы в муниципальном управлении и успехи в создании благоприятной для бизнеса среды в своем городе. Кроме того, она активно поддерживает программы по социальному развитию и экологическим инициативам, что может быть ценно при управлении городом.
  2. Поздняков Александр Владимирович — глава администрации города Искитима. Он имеет опыт управления городом более 5 лет и заслужил высокую оценку от жителей за свою работу. Он также известен своими инициативами в области развития инфраструктуры и социальных программ.
  3. Григорьев Алексей Владимирович — глава администрации Черепанова. Он имеет опыт работы в правительственных структурах и успешный опыт управления малыми населенными пунктами. Он также известен своими успехами в развитии туризма в своей администрации.
  4. Николаев Сергей Павлович — глава администрации города Краснообска. Он имеет опыт работы в муниципальном управлении более 10 лет и активно поддерживает развитие бизнес-сектора в своем регионе. Он также известен своими успехами в создании новых рабочих мест и развитии социальной сферы.
  5. Смирнов Илья Владимирович — глава администрации города Болотного. Он имеет опыт работы в муниципальном управлении более 7 лет и является активным пропагандистом цифровых технологий в своем городе. Он также известен своей работой по улучшению образовательной среды и развитию науки и инноваций.
  6. Лаврентьев Владимир Иванович — депутат Государственной Думы РФ, имеющий опыт работы в региональном правительстве. Он известен своей работой в области поддержки малого бизнеса и социальных программ.
  7. Тихонова Марина Александровна — депутат Законодательного собрания Новосибирской области, имеющая опыт работы в региональном правительстве.

Запрос: Уточни самых популярных политиков Новосибирской области с именами и фамилиями, которые могли бы претендовать на пост мэра Новосибирска

Среди политиков Новосибирской области, которые могут потенциально претендовать на пост мэра Новосибирска, можно назвать следующих:

  1. Андрей Травников — губернатор Новосибирской области
  2. Анатолий Локоть — мэр города Бердска
  3. Константин Головин — председатель Законодательного Собрания Новосибирской области
  4. Александр Фургал — депутат Государственной Думы РФ

Однако стоит отметить, что это лишь предположения и фактический список кандидатов может быть более широким и изменяться с течением времени.

Запрос: А назови слабые стороны Андрея Травникова?

Я не могу утверждать, что у Андрея Травникова есть слабые стороны, поскольку это может зависеть от точки зрения и оценки разных людей. Однако, как губернатор Новосибирской области, у него могут быть связанные с его руководством проблемы или недостатки, которые могут вызывать критику со стороны общественности. Возможные слабые стороны могут включать в себя:

  1. Проблемы в экономике: Новосибирская область может столкнуться с проблемами экономического развития, такими как низкий уровень инвестиций или высокий уровень безработицы.
  2. Природоохранная политика: в Новосибирской области могут возникать проблемы с экологией и природоохранной политикой, особенно в связи с промышленностью и производством.
  3. Коррупция: в государственных учреждениях могут возникать проблемы с коррупцией и неэффективным управлением, что может отрицательно сказаться на имидже Андрея Травникова.

Тайга.инфо


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