Новосибирский ефрейтор получил условное за самоволку при мобилизации
20 Апр 2023, 10:51
Новосибирский военнослужащий признан виновным в оставлении места службы во время мобилизации. Он получил условный срок.
Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Максима Никитина. Его обвиняли в оставлении части в условиях мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК), говорится в карточке дела.
«Никитин <…> 6 ноября 2022 года без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, не явился на службу в войсковую часть. 19 ноября 2023 года Никитин был обнаружен сотрудниками полиции на территории Новосибирска и доставлен в военную комендатуру гарнизона», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Мужчину приговорили к 3 годам условно.
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