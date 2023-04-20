Новосибирский ефрейтор получил условное за самоволку при мобилизации

Новосибирский военнослужащий признан виновным в оставлении места службы во время мобилизации. Он получил условный срок.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Максима Никитина. Его обвиняли в оставлении части в условиях мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК), говорится в карточке дела.

«Никитин <…> 6 ноября 2022 года без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, не явился на службу в войсковую часть. 19 ноября 2023 года Никитин был обнаружен сотрудниками полиции на территории Новосибирска и доставлен в военную комендатуру гарнизона», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Мужчину приговорили к 3 годам условно.