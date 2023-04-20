Депутат пойдет в суд из-за отказа мэра Новосибирска обсудить с ним референдум по возвращению прямых выборов

© t.me/ankartavin. Антон Картавин

Мэр Новосибирска отказал в приеме независимому депутату горсовета Антону Картавину, который хотел обсудить референдум по возвращению прямых выборов глав поселений в регионе. Решение чиновника противоречит уставу муниципалитета, заявил Картавин.

Депутат горсовета Картавин обратился к мэру Анатолию Локтю с просьбой о встрече для обсуждения отмены выборов главы города и областного референдума по возвращению прямого голосования. Но вместо Локтя ответил его зам по социальной политике Валерий Шварцкопп, не сообщивший о назначении встречи, а лишь напомнивший процедуру отмены выборов мэра.

«От встречи Анатолий Евгеньевич решил уклониться, обсуждать важнейший для управления городом вопрос он, видимо, не хочет. Даже письмо не решился подписать своей рукой. Ну, бывает, — отметил Картавин в своем телеграм-канале. — Придется обратиться в суд — помимо игнорирования интересов жителей, Локоть ещё и нарушил требования Устава Новосибирска, по которому депутаты имеют право приёма во внеочередном порядке у любого должностного лица города».

Картавин ранее объявил о подготовке референдума по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов в Новосибирской области. Он также решил пригласить к его организации все 5 тыс. муниципальных депутатов региона.

«В каждом районе, в каждом городе нашего региона сейчас нет прямых выборов. Мнения народа не спросили. Считаю это большим упущением. Неважно, состоишь ли ты в какой-то партии, и каких взглядов придерживаешься, любая законная власть идёт только от народа РФ. Давайте спросим, что об отмене выборов думают люди — напрямую, без посредников», — отмечал Картавин.

«Само собой, я не мог не обратиться к мэру Новосибирска. 123 378 человек поддержали его на выборах в 2019 году. Я сам голосовал за него в 2014, на первых выборах. Готов ли он участвовать в референдуме? Хочет ли он знать, что думают люди?» — уточнил депутат.

Прямые выборы глава городов, районов и поселений (кроме Новосибирска и Кольцово) отменили в Новосибирской области еще в 2015 году с подачи губернатора-единоросса Владимира Городецкого (он сейчас представляет с Совфеде нынешнего главу региона Андрея Травникова). В 2023 году заксобрание голосами единороссов и ЛДПР приняло документ об отмене выборов мэров и Новосибирска, и наукограда Кольцово. Администрацию Новосибирска, напомним, возглавляет коммунист Анатолий Локоть.

