ФСБ завела дело на иностранного студента в Алтайском крае
20 Апр 2023, 14:28
«Установлено, что с начала 2023 года иностранец, проводя беседы с двумя соседями по общежитию, публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации», — цитирует ФСБ ТАСС.
Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю возбудили дело в отношении иностранного студента одного из вузов. Он, по версии следствия, в беседе с соседями по общежитию «оправдывал и пропагандировал» деятельность запрещенной в России террористической организации из Афганистана.
«Установлено, что с начала 2023 года иностранец, проводя беседы с двумя соседями по общежитию, публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации», — цитирует ФСБ ТАСС.
По данным ведомства, иностранцу 20 лет, он — студент одного из вузов региона.
Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Ему предъявлено обвинение.
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