ФСБ завела дело на иностранного студента в Алтайском крае

Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю возбудили дело в отношении иностранного студента одного из вузов. Он, по версии следствия, в беседе с соседями по общежитию «оправдывал и пропагандировал» деятельность запрещенной в России террористической организации из Афганистана.

«Установлено, что с начала 2023 года иностранец, проводя беседы с двумя соседями по общежитию, публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации», — цитирует ФСБ ТАСС.



По данным ведомства, иностранцу 20 лет, он — студент одного из вузов региона.

Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Ему предъявлено обвинение.