Выбраны первые застройщики для микрорайона Клюквенный в Новосибирске

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Выбраны первые застройщики для микрорайона Клюквенный в Новосибирске
20 Апр 2023, 12:13

В Новосибирске подведены итоги конкурса на право застройки крупной площадки для комплексного развития территории — микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска. Из пяти участков своих субарендаторов получили два. Востребованными оказались относительно небольшие территории, в связи с этим в ближайшее время будет доработана концепция застройки микрорайона и проект планировки.

Право застраивать территорию нового микрорайона получили новосибирский застройщик — ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га), а также компания из Омска А О «Завод сборного железобетона № 6» (5,09 га), сообщил минстрой региона.

17 марта стартовал первый этап реализации проекта. На открытый конкурс было выставлено пять участков общей площадью более 38 гектаров, которые находятся в собственности Новосибирской области.

Оператором проекта — АО «АРЖС НСО» — подведены итоги конкурса на право подписания договоров субаренды земельных участков, которые заключаются с застройщиками на 10 лет.

Общий размер платы за субаренду участков составил 835 млн рублей. Из них 41,7 млн рублей. будут не позднее 30 сентября 2023 года направлены застройщиками на восстановление прав обманутых дольщиков на территории Новосибирской области.

По словам генерального директора АО «АРЖС НСО» Ашота Рафаеляна, застройщики получают земельные участки, обеспеченные всей инженерной и социальной инфраструктурой — это уникальные условия, максимально благоприятные для участников проекта.

«Мы удовлетворены итогами конкурса, однако видим, что самыми востребованными у застройщиков оказались относительно небольшие земельные участки площадью не более 5 гектаров, предусмотренные для застройки жильем. В связи с этим, и с учетом изменившейся экономической ситуации, в ближайшее время АО „АРЖС НСО“ будет доработана концепция застройки микрорайона и проект планировки территории, после чего будут объявлены новые торги», — отметил глава АРЖС.


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