Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла в 33 раза
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Площадь лесных пожаров в Бурятии весной 2023 года уже превысила показатель 2022 года в 30 раз. Количество возгораний увеличилось втрое.
«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 89 лесных пожаров на общей площади 18 тыс. га. За аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 537 га», — сообщили агентству ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Информацию подтвердили в федеральной «Авиалесохране». По ее данным, сейчас на территории республики нет действующих пожаров.
Пожарный сезон начался раньше обычного из-за быстрого схода снега. «Кроме того, на территории районов, в том числе лесного фонда, имеется обильное количество прошлогоднего сухого травостоя», — рассказал руководитель лесного агентства республики Сергей Борошноев.
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