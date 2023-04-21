Сибиряки получили условные сроки за уклонение от службы

Сибирские суды вынесли еще два приговора по делам об оставлении воинских частей. Обвиняемые, один из которых был мобилизованным, получили условные сроки.

Борзинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Евгения Ефимова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 337 УК (самовольное оставление части сроком до месяца) и по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части свыше месяца в период мобилизации), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий 24 августа 2022 года с целью временно уклониться от прохождения военной службы без уважительных причин не явился из отпуска на службу, — рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. — Узнав, что в отношении него ведутся розыскные мероприятия, Ефимов 30 декабря добровольно прибыл в воинскую часть».

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 4 месяцам условно.

Кроме того, Томский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному рядовому Михаилу Дудареву по ч. 3.1 ст. 337 УК (оставление части сроком до месяца в период мобилизации). 15 декабря он уехал из расположения домой, но 13 января 2023 года добровольно вернулся в часть, сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил Дударева к 2 годам условно.