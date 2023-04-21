Главный по культуре в томской администрации Мазура задержан

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Глава департамента культуры Томской области Павел Волк задержан по подозрению в мошенничестве из-за «Пушкинских карт». Ранее силовики пришли из-за этих же карт к бывшему замминистра культуры РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента культуры Томской области Павла Волка, передают «Интерфакс» и РИА Томск со ссылкой на источники.

Волку вменили «мошенничество в крупном размере», которое касается «Пушкинских карт», пишет «Интерфакс». Но, по данным «Вести Томск», уголовное дело может быть связано с устройством на работу «мертвых душ».

Отметим, что ранее стало известно о задержании бывшей замминистра культуры Р Ф Ольги Яриловой как раз из-за хищения 200 млн рублей из средств проекта «Пушкинская карта», который создан для популяризации культурных мероприятий среди молодежи (по нему дается карта на 5 тыс. в год для посещения тетров, музеев и прочего).

Павел Волк родился в 1963 году. Окончил фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории и международный факультет управления Томского госуниверситета (ТГУ). С июня 2001 по 2012 год был директором Томского областного колледжа культуры и искусств, затем возглавил профильный департамент региональной администрации.

Волк сохранил должность после отставки губернатора Сергея Жвачкина при нынешнем главе региона Владимире Мазуре («Единая Россия»).