Главный по культуре в томской администрации Мазура задержан

© t.me/dch_tomsk
Главный по культуре в томской администрации Мазура задержан
21 Апр 2023, 10:04

Глава департамента культуры Томской области Павел Волк задержан по подозрению в мошенничестве из-за «Пушкинских карт». Ранее силовики пришли из-за этих же карт к бывшему замминистра культуры РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента культуры Томской области Павла Волка, передают «Интерфакс» и РИА Томск со ссылкой на источники.

Волку вменили «мошенничество в крупном размере», которое касается «Пушкинских карт», пишет «Интерфакс». Но, по данным «Вести Томск», уголовное дело может быть связано с устройством на работу «мертвых душ».

Отметим, что ранее стало известно о задержании бывшей замминистра культуры Р Ф Ольги Яриловой как раз из-за хищения 200 млн рублей из средств проекта «Пушкинская карта», который создан для популяризации культурных мероприятий среди молодежи (по нему дается карта на 5 тыс. в год для посещения тетров, музеев и прочего).

Павел Волк родился в 1963 году. Окончил фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории и международный факультет управления Томского госуниверситета (ТГУ). С июня 2001 по 2012 год был директором Томского областного колледжа культуры и искусств, затем возглавил профильный департамент региональной администрации.

Волк сохранил должность после отставки губернатора Сергея Жвачкина при нынешнем главе региона Владимире Мазуре («Единая Россия»).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Самое печальное, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет
Светлана Каверзина
Терминал «Толмачёво» так помпезно открывали: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина.
Последние материалы
21 Апр, 16:02
Новосибирский губернатор попытается переизбраться на второй срок
21 Апр, 14:50
Строительные работы на «сданном» новосибирском ЛДС продлятся до осени
21 Апр, 13:20
Глава Хакасии заявил о демарше единороссов и их неуважении к жителям
21 Апр, 12:00
Назначенный Кремлём Котюков пойдет на выборы красноярского губернатора
21 Апр, 10:04
Главный по культуре в томской администрации Мазура задержан
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования