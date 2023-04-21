Глава Хакасии заявил о демарше единороссов и их неуважении к жителям

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Глава Хакасии заявил о демарше единороссов и их неуважении к жителям
21 Апр 2023, 13:20

Парламенту Хакасии не хватило голосов для согласования отчета правительства республики. Часть единороссов устроили демарш, заявил губернатор Валентин Коновалов (КПРФ). На этом фоне «Единая Россия» назвала своего потенциального кандидата в губернаторы.

Верховный совет Хакасии не принял отчет правительства республики о работе в 2022 году. Это случилось впервые за время работы народно избранного губернатора Валентина Коновалова (КПРФ). Напомним, что он остался единственным в Сибири представителем оппозиции на высшей должности главы региона.

«За» отчет проголосовали 23 депутата (КПРФ, часть единороссов, ЛДПР и «Коммунистов России), против были 14 (только единороссы), воздержались двое. Еще шесть человек воздержались или не голосовали — для принятия отчета с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в 2023 году не хватило не хватило лишь двух голосов.

«Демарш части депутатов Верховного Совета — это неуважение к жителям Хакасии, — подчеркнул Коновалов (цитата по его телеграм-каналу). — Действия любого депутата любой фракции должны быть разумными. И отрубать самим себе руку — это странно. Принимая данное постановление, вы даете рекомендации правительству по будущей работе и больше ничего. Этот демарш по голосованию против, очевидно, устроен частью депутатов „Единой России“. И это, по моему мнению, выражение неуважения к жителям Хакасии, чьими усилиями, по сути, и был обеспечен рост экономики республики в 2022 году и предыдущие годы, — ко всем тем людям, из чьих запросов мы заложили в стратегию развития Хакасии наши пять приоритетов»

Коновалов напомнил, что в 2022 году Хакасия показала «лучшие результаты в новейшей истории по финансовой обеспеченности бюджета, по объему средств, вложенных в развитие экономики и социальной сферы».

«Если некоторые депутаты от „Единой России“ отрицают очевидные факты, то ничем, кроме как политической предвзятостью, я не могу объяснить их поведение. Я и моя команда продолжим развивать Хакасию и будем опираться на трудолюбивый народ нашей республики, который желает ей процветания, — подчеркнул коммунист. — Призываю вас заканчивать быть циничными потребителями и превращаться в победителей. У нас другого пути нет. Хватит думать о себе, давайте думать о стране. Отмечу, что большинство депутатов проголосовало всё-таки за отчет. Я благодарю их, потому что они думают о республике, о ее развитии, о ее жителях».

Часть единороссов саботировала отчет Коновалова на фоне того, что депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия») объявил о выдвижении на пост главы Хакасии. Хотя по внутрипартийной процедуре еще должны пройти праймериз. Выборы губернатора запланированы на сентябрь 2023 года. Валентин Коновалов (КПРФ) планирует выдвигаться на второй срок.


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