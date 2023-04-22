Жителей Иркутской области подозревают в избиении полицейского бильярдными шарами. Он выстрелил в одного из них

© СК РФ по Иркутской области
Жителей Иркутской области подозревают в избиении полицейского бильярдными шарами. Он выстрелил в одного из них
22 Апр 2023, 06:28

Иркутский полицейский выстрелил в мужчину из пистолета. Уголовное дело завели о нападении на сотрудника МВД.

Сотрудники отдела МВД «Эхирит-Булагатский» получили сообщение об исчезновении местной жительницы. Они узнали, что она может быть в кафе «Макена» поселка Усть-Ордынский. Туда отправился один сотрудник уголовного розыска, который нашел там девушку в компании молодых людей, рассказали в СК РФ по Иркутской области.

«Оперативник предъявил служебное удостоверение и пояснил цель своего визита, однако граждане стали вести себя агрессивно и втроем начали наносить офицеру полиции удары по голове различными предметами», — утверждают в ведомстве.

На видео, распространенном СК, полицейский рассказал, что его ударил в лицо один из мужчин. И только после этого к драке присоединились двое других, они могли бить его бильярдными шарами.

Полицейский сначала сделал предупредительный выстрел, а потом выстрелил в сторону нападавших, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. Один мужчина ранен.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК (применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти).


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Жителей Иркутской области подозревают в избиении полицейского бильярдными шарами. Он выстрелил в одного из них
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