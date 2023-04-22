Весна опоздает в Сибирь на полторы недели

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Весна придет на юг Западной Сибири позже нормы. При этом на севере региона начало резко теплеть, заметили синоптики.

Весна на юг Западной Сибири придет на полторы недели позже нормы — к концу апреля. При этом на севере региона ожидается потепление, дневные температуры повысятся до плюс 6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири, хоть там постепенно аномалии становятся не такими суровыми, было на 10−15 градусов ниже нормы, но все равно к середине следующей недели отклонения будут — на 3−4 градуса ниже нормы, — сообщил агентству ТАСС научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. — Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия — в эти регионы на 7−10 дней позже весна придет, к концу апреля».

При этом на севере Западной Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть, заметили синоптики. Прежде отметки достигали -35 градусов, теперь дневные температуры будут постепенно повышаться до нуля.