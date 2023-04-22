Обвиняемого в мошенничестве главу департамента культуры Томской области арестовали

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Обвиняемого в мошенничестве главу департамента культуры Томской области арестовали
22 Апр 2023, 10:46

Суд отправил начальника департамента культуры Томской области Павла Волка под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.

Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте Волка, сообщили в СК РФ по региону 22 апреля.

Волка подозревают по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). По версии следствия, в 2009—2017 годах было похищено не менее 900 тыс. рублей из средств областного государственного «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций». Деньги перечислялись сотруднику, который как утверждают в СК, не выполнял трудовые обязанности.

Волк некоторое время возглавлял колледж.

Павел Волк родился в 1963 году. Окончил фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории и международный факультет управления Томского госуниверситета (ТГУ). С июня 2001 по 2012 год был директором Томского областного колледжа культуры и искусств, затем возглавил профильный департамент региональной администрации.

Волк сохранил должность после отставки губернатора Сергея Жвачкина при нынешнем главе региона Владимире Мазуре («Единая Россия»).


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