Жителя Бурятии вывезли в лес в багажнике и едва не лишили ног

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Жителя Бурятии вывезли в лес в багажнике и едва не лишили ног
22 Апр 2023, 12:28

Бурятский суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека. Группа людей напала на его дом с бензопилой, похитила мужчину, увезла в лес и оставила на морозе.

Следователи передали в суд уголовное дело о похищении 38-летнего жителя Заиграевского района Бурятии, сообщили в СК РФ по региону. По версии следствия, у мужчины произошел конфликт со знакомым, который однажды после употребления спиртного вместе с двумя собутыльниками решил разобраться с обидчиком.

«Они приехали к нему [потерпевшему] домой, в ограде деревянной палкой сломали счетчик электроэнергии и стекла в двух оконных рамах, после чего ворвались внутрь жилища, где бензопилой повредили деревянный настил пола, — рассказали в ведомстве. — Затем один из обвиняемых похитил из дома телевизор, после чего молодые люди вывели свою жертву на улицу без обуви и верхней одежды, поместили в багажник машины и отвезли в лесной массив на окраине деревни. Там один из них избил мужчину, после чего обвиняемые скрылись с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии в лесу при отрицательной температуре воздуха».

Мужчина получил обморожение пальцев обеих стоп.

Подозреваемым от 22 до 26 лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества), ч. 1 ст. 139 УК (незаконное проникновение в жилище), пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК (кража), пункту «а» ч. 2 ст. 126 УК (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 125 УК (оставление в опасности). Материалы уже передали в суд для рассмотрения по существу.


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