Власти устроили белорусскую ярмарку в центре Новосибирска с носками от «Губки Боба» из Бреста

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

Ярмарка белорусских товаров открылась в самом центре Новосибирска. Фоторепортаж Тайги.инфо.

Торговые палатки с мясной продукцией, сырами и одеждой открыли на площади Ленина напротив мэрии Новосибирска 22 апреля. У большинства продавцов не было замечено кассовых аппаратов — расплатиться можно было наличкой или «переводом на карту».

Один из товаров продавали от имени ИП Прокофьева Евгения Геннадьевича. При этом в российском ЕГРЮЛ зарегистрированы только четыре таких ИП, и три из них уже ликвидированы. Оставшийся ИП Прокофьев зарегистрирован в Твери и занимается торговлей продуктами, а также обслуживанием транспортных средств.

Неподалеку от ярмарки стояли большие грузовики, которые использовали для перевозки и, вероятно, в качестве холодильников.

При этом с 10 апреля по 21 мая в Новосибирске введено официальное ограничение на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, перевозящих стройматериалы и спецтехнику. Впрочем, ограничений на перевозку продуктов большегрузами в постановлении администрации нет.

По наблюдениям корреспондента Тайги.инфо, у палаток быстро выстроились очереди из пожилых людей и людей среднего возраста. Неподалеку от лотков с колбасой и сыром, который продавали в среднем по 1 тыс. рублей за 1 кг, расположился мобильный пункт Минобороны по набору в армию. Рекламу контрактной службы раздавали прямо на ярмарке - один из мужчин, которому военный пытался всучить рекламный буклет, взял его, подержал в руках и отдал обратно.

На ярмарке были и сотрудники полиции. Одна из них пришла со служебной собакой, которая тоскливо смотрела на колбасу.

Среди одежды выделялся павильон с «брестскими» носками, на которых был изображен герой американского мультсериала «Губка Боб» Патрик Стар.

Текст Тайги.инфо

Фоторепортаж Кирилла Канина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришел на ярмарку и встретил делегацию из Беларуси



Представитель белорусской стороны (знакомится с караваем)

Был и вице-губернатор Сергей Сёмка

Не обошлось без очередного выступления Локтя

Он, кстати, был в кроссовках

Представитель МИД РФ

Почти все люди, обряженные во вроде бы традиционные белорусские костюмы, почему-то были пожилыми