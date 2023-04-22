Власти устроили белорусскую ярмарку в центре Новосибирска с носками от «Губки Боба» из Бреста
Ярмарка белорусских товаров открылась в самом центре Новосибирска. Фоторепортаж Тайги.инфо.
Торговые палатки с мясной продукцией, сырами и одеждой открыли на площади Ленина напротив мэрии Новосибирска 22 апреля. У большинства продавцов не было замечено кассовых аппаратов — расплатиться можно было наличкой или «переводом на карту».
Один из товаров продавали
Неподалеку от ярмарки стояли большие грузовики, которые использовали для перевозки и, вероятно, в качестве холодильников.
При этом с 10 апреля по 21 мая в Новосибирске введено официальное ограничение на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, перевозящих стройматериалы и спецтехнику. Впрочем, ограничений на перевозку продуктов большегрузами в постановлении администрации нет.
По наблюдениям корреспондента Тайги.инфо, у палаток быстро выстроились очереди из пожилых людей и людей среднего возраста. Неподалеку от лотков с колбасой и сыром, который продавали в среднем по 1 тыс. рублей за 1 кг, расположился мобильный пункт Минобороны по набору в армию. Рекламу контрактной службы раздавали прямо на ярмарке - один из мужчин, которому военный пытался всучить рекламный буклет, взял его, подержал в руках и отдал обратно.
На ярмарке были и сотрудники полиции. Одна из них пришла со служебной собакой, которая тоскливо смотрела на колбасу.
Среди одежды выделялся павильон с «брестскими» носками, на которых был изображен герой американского мультсериала «Губка Боб» Патрик Стар.
Текст Тайги.инфо
Фоторепортаж Кирилла Канина
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришел на ярмарку и встретил делегацию из Беларуси
Представитель белорусской стороны (знакомится с караваем)
Был и вице-губернатор Сергей Сёмка
Не обошлось без очередного выступления Локтя
Он, кстати, был в кроссовках
Представитель МИД РФ
Почти все люди, обряженные во вроде бы традиционные белорусские костюмы, почему-то были пожилыми