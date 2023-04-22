КПРФ выставит кандидата в губернаторы Новосибирской области

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
КПРФ выставит кандидата в губернаторы Новосибирской области
22 Апр 2023, 15:51

КПРФ выставит кандидата на выборах губернатора Новосибирской области. Он поборется с единороссом Андреем Травниковым.

«В связи с политической обстановкой, которая сложилась сегодня в Новосибирской области, я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора, — цитирует мэра Новосибирска и лидера местных коммунистов Анатолия Локтя сайт обкома. — Сегодня кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры».

По словам Локтя, партия выдвинет именно «коммуниста», который уже «представляет партийную организацию». Это будет «консолидирующая фигура для всех левых сил, сторонников КПРФ».

Первый секретарь обкома — сам Анатолий Локоть, который был депутатом Госдумы и дважды выиграл выборы мэра Новосибирска. Также среди известных новосибирских коммунистов стоить отметить депутата Госдумы Рената Сулейманова, бывшего депутата заксобрания Андрея Жирнова, дважды баллотировавшегося в Госдуму, одного из самых активных депутатов горсовета Александра Бурмистрова и экс-кандидата КПРФ в федеральный парламент по Барабинскому округу, депутата заксобрания Романа Яковлева.

Ранее действующий губернатор-единоросс Андрей Травников объявил, что будет баллотироваться на второй строк.


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