Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Иркутской области

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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в дачном доме в Усть-Илимске. Причина пожара устанавливается.

Сообщение о возгорании дачного дома и надворных построек в Усть-Илимске на улице Народная поступило около 03:00 ночи. На место прибыли два пожарных расчета — уже горели двухэтажный деревянный дом, сарай, теплица.



«Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров, — сообщили в МЧС по Иркутской области. — В ходе тушения внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок».

Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, выясняется его причина. «Пожар был обнаружен поздно: строение полностью уничтожено огнем, — отметили в МЧС. — Очевидно, что дом не был оборудован пожарными извещателями».

По факту происшествия следственным отделом Усть-Илимска СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).