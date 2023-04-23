Сложное половодье прогнозируют на сибирских реках Обь, Енисей и Лена

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Сложное половодье прогнозируют на сибирских реках Обь, Енисей и Лена
23 Апр 2023, 11:12

Сложную ситуацию с половодьем прогнозируют в мае в районах, где протекают сибирские реки Обь, Енисей и Лена.

«Сейчас половодье на европейской территории России завершается, а вот с Сибирью будет сложная ситуация. Там много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже. Речь идет о сибирских реках Обь, Енисей и Лена, особенно Лена», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Он сообщил, что в верховьях рек половодье уже начиналось, но потом температура понизилась, и все замерзло.

«Когда начинается потепление в Иркутской области, тогда начинаются сложности и на Лене. Сейчас снега не просто много, но и водность снега большая», — уточнил он.


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