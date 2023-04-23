Осмысленный путеводитель вышел о Горном Алтае

Научно-популярное издание «Алтай. Твой гид по Республике» создано творческой группой «АМ-Гид» на основе материалов ранее вышедшего «Altai Mountains Guide», популярного в России автомобильного аудиогида. Содержание книги верифицировано научным сообществом. Читателя познакомят с геологией, флорой и фауной Алтая, этнографией и культурой мест, которые стоит увидеть туристам.

Книга состоит из 90 иллюстрированных текстов о геологии, флоре и фауне, истории, культуре и этнографии в привязке ко многим конкретным местам Горного Алтая, которые можно и нужно посетить.

Появление издания обусловлено в том числе внешнеполитической обстановкой, стимулирующей дальнейшее развитие внутреннего туризма.



«Наша творческая группа „АМ-Гид“ создала данную книгу в оригинальном формате на пересечении жанров — это и научно-популярное издание, и путеводитель, и историко-культурный атлас, и естественно-научный справочник», — говорят создатели.

Тексты верифицированы научными сотрудниками Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина , Алтайского Государственного Заповедника и Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН.

В числе иллюстраций — и уникальные авторские фотоработы, сделанные археологами в процессе раскопок, и предметы из коллекций Эрмитажа.

«Это первая осмысленная книга-путеводитель о Горном Алтае, в которой действительно в самой своей сути подан научно-популярный формат», — говорит об издании заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Елена Ялбачева.