Глава службы безопасности художественного музея Новосибирской области задержан по подозрению в убийстве

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Высокопоставленный сотрудник государственного Новосибирского художественного музея задержан по подозрению в убийстве. Ему могут вменять расстрел сотрудника милиции в 2010 году.

Три человека в возрасте от 53 до 55 лет арестованы по подозрению в убийстве бывшего сотрудника ППС в Братске, совершенном в июне 2010 году, сообщили в СК РФ по Иркусткой области в начале апреля. Одним из задержанных оказался начальник службы безопасности государственного Новосибирского художественного музея, который принадлежит региональному правительству, сообщил госканал «ОТС».

Источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией, подтвердил задержание начальника службы безопасности художественного музея. Арестованного сотрудника зовут Николай Панасенко, некоторое время он мог работать в СОБРе в Братске.

По версии следствия, уроженец Братска Игорь Абанин заказал убийство милиционера. Исполнители застрелили его из пистолета с глушителем и сожгли тело вместе с машиной мужчины «ВАЗ 21099».



За убийство исполнители получили 1,5 млн рублей.

«Следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено. Следователи С К и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели по указанному преступлению комплекс дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след подозреваемых. Трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет были задержаны сотрудниками УФСБ в Иркутске, Братске и Новосибирске», — утверждают в СК.



Им предъявили обвинения по пунктам «ж» и «з» ч.2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму).

Предполагаемый заказчик Абанин, родившийся 7 марта 1970 года, объявлен в федеральный розыск.



Новосибирский государственный художественный музей находится напротив облправительства. Его возглавляет Екатерина Болдырева. Она — член «Единой России», была главой АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа», а также соучредителем фонда «Единство», за которым стоят крупные бизнесмены-единороссы.