Лесные пожары начались в Новосибирской области

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Лесные пожары начались в Новосибирской области
24 Апр 2023, 07:31

В Новосибирской области начались природные пожары. Большинство связаны с палом сухой травы.

«За неделю зафиксировано два лесных пожара на территории Ордынского и Убинского районов на площади 3 гектара, вся лесная. Действующих лесных пожаров нет», — заявил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов 24 апреля (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, за неделю зафиксировано 1227 термоточек, 67 из них в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, сказал Орлов: «Основная причина пожаров — пал сухой растительности, 87% термических аномалий подтвердились именно как пожары».

В то же время в пресс-службе ГУ МЧС по региону 23 апреля сообщили о «377 термических точках», из которых 281 — в пятикилометровой зоне от поселений.

По данным сайта космического мониторинга пожаров, общая площадь термоточек в Новосибирской области на 23 апреля составила около 6,6 тыс. га.

С 17 апреля в Новосибирской области установлен пожароопасный период.


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