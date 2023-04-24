Подозреваемых в убийстве мужчины под Новосибирском отпустили на свободу

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Мужчина, заступившийся за свою жену, был убит в одном из поселков под Новосибирском. В деле сразу появились подозреваемые, но двое из них стали свидетелями, а третьего не стали арестовывать.

Житель поселка Железнодорожный Новосибирского района скончался на улице после конфликта с тремя молодыми людьми. Он умер от ранения бедренной артерии на руках своих жены и сына, рассказала супруга убитого Юлия Анисимова сайту «НГС.Новости».

19 апреля женщина возвращался от подруги в темное время суток. Неподалеку от универсама ее ослепило фарами — в автомобиле «Газель» сидели трое молодых. Они начали хамить и приглашать Юлию, по ее словам, в машину, чтобы «поразвлечься». Издание называет их имена без фамилий: Виктор З., Хаким Г. и Александр Б.

Женщина ответила им оскорблениями: «Я тут родилась, выросла, время было, по нашим меркам, детское. Сто раз так поздно возвращалась, и ничего не случалось плохого. А эти мне в сыновья годятся и так начали со мной разговаривать. Я позвонила сыну, а пришел муж. Взял с собой автомобильную лопату, потому что их трое было».

Молодые люди схватили доски, лежавшие около местного дома культуры, и набросились на мужчину первыми. Юлия пыталась снять видео на телефон, чтобы собрать доказательства для полиции, но один из нападавших выбил его из рук. «Кто-то ударил по голове. Когда уже потом в полиции смотрели записи с камеры на клубе, выяснилось, что я отключилась, лежала без сознания», — рассказала она.

Во время конфликта Юлия была на связи с сестрой, которая пыталась вызвать полицию. Но, по словам женщины, оперативники долго не хотели ехать на вызов.

Когда Юлия Анисимова пришла в себя, мужа на месте драки уже не было, а парни вновь сидели в машине. Она потребовала у них свой телефон, на что они сказали, что он у ее мужа. Затем женщина встретила своего 15-летнего сына, который пошел к нападавшим молодым людям. Те его также избили, сели в машину и уехали.

Затем Юлия с сыном вернулись домой. После этого молодому человеку позвонил знакомый, сказавший, что нашел его отца на улице в луже крови. «Когда я подошла, Антон был еще живой. Вокруг было много крови. Рубашка, штаны — всё выжимать можно было. Я медработник, и поняла, что его ранили в бедренную артерию. Все, что я могла сделать, — я сделала. От такой травмы 10-минутная смерть. Приехала скорая и просто констатировала смерть, — рассказала женщина. — Он умер на моих глазах и на глазах сына. Потом пришла ориентировка, и мы поехали на задержание вместе с полицией».

Родственники женщины предполагают, что мужчину обидчики могли сначала затащить в «Газель», чтобы куда-то увезти, а потом передумали и выбросили его.

Сначала подозреваемые пытались скрыться от полиции. По словам членов семьи Юлии, за ними гонялись полицейские и даже стреляли холостыми при задержании. В итоге их допросили, но уже вечером следующего дня стало известно, что двоих из троих отпустили.

«Звоню следователю, спрашиваю: „Почему отпустили?“ Он сказал, что они пошли как свидетели и дали показания против третьего, что нет оснований для их задержания. Сказал, что муж умер не от группового избиения, а от ножевого ранения Виктора З. Сказал, что тот в изоляторе на Караваева. В субботу сын сказал, что и Виктор на свободе — стоит в центре и пьет пиво, смеется», — рассказала Юлия Анисимова.

«При задержании они [нападавшие] кричали, что нам тут не жить, что нас сожгут, прибьют, что мы тут не жильцы. Сын боится за нас очень, переживает, что они не успокоятся. Не понимаю, почему силовики так халатно к этому делу относятся», — отметила женщина.

В Новосибирском районном суде подтвердили, что никаких материалов об избрании меры пресечения Виктору З. не поступало. В СК РФ по региону уверяют, что расследование продолжается.