© t.me/sultanhamzaev. Бийсултан Хамзаев

Единоросс из Госдумы предложил запретить преподавать английский язык в российских школах. При этом каждый второй опрошенный житель Новосибирска считает английский наиболее полезным для карьеры иностранным языком. На втором месте — китайский.

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в российских школах под предлогом ухода от «прозападного вектора». По его версии, при наличии английского языка в перечне обязательных предметов «с трудом» нашлось время для «начальной военной подготовки», а такие предметы, как астрономия и черчение якобы «были забыты на сломе перехода в системе образования».



При этом астрономию вычеркнули из обязательного курса в 2022 году, черчение — в 2019 году. Все это время президентом РФ был и остается Владимир Путин.

При этом 50% опрошенных новосибирцев считают важным для карьеры изучение английского языка, говорится в исследовании SuperJob, поступившем Тайге.инфо. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский.

«Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 5%, итальянским, японским и арабским — по 3%. Каждый пятый (20%) констатирует, что в его работе ни нужен никакой иностранный язык», — отметили в SuperJob.

О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (64%), китайского — от 35 до 44 лет (12%).

Кроме того, опрошенные горожене считают, что владение английским языком не утратим значимости в ближайшие 10 лет — 46% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский. 23% убеждены в пользе изучения китайского.