Неизвестные напали на приемную независимого новосибирского депутата

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Приемную независимого депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной ограбили. Это произошло после того, как она вместе с другим независимым политиком объявили о начале референдума по возвращению прямых выборов мэров в регионе.

«У нас ограбили депутатскую приемную. Там, правда, грабить было нечего, но взломать окно и двери — умудрились. Чисто напакостили. Ждем полицию», — сообщила Каверзина в своем телеграм-канале.



Повреждена приемная на улице Иванова, 9, уточнила Каверзина Тайге.инфо: «Там ремонт идет, народа мало — может это и подтолкнуло».

«Это отдельное здание на территории школы №61. Внутри тоже ремонт начали, поэтому ни техники, ни бумаг там не было. Только переломали всё. Может, школа что-то там хранила», — добавила политик.

Недавно независимые депутаты горсовета Антон Картавин, Светлана Каверзина и их соратники запустили процесс организации референдума за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов Новосибирской области.

Первое собрание инициативной группы прошло 23 апреля. Следующий шаг — подача предложения в облизбирком.

