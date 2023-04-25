Депутат начал процедуру референдума по возвращению выборов мэров в Новосибирской области

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Заявление о проведении референдума по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов подано в Новосибирской области. Если инициатива пройдет заксобрание, то понадобится собрать более 20 тыс. подписей.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин подал ходатайство в облизбирком о проведении регионального референдума по возвращению прямых выборов мэров и глав районов. Об этом сообщила коалиция «Новосибирск 2020».

«Теперь у избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение нашей заявки. Если все пройдет успешно, то в конце июня мы начнем сбор 21 тыс. подписей», — пишет объединение.

Картавин ранее решил пригласить к организации референдума все 5 тыс. муниципальных депутатов региона.

«В каждом районе, в каждом городе нашего региона сейчас нет прямых выборов. Мнения народа не спросили. Считаю это большим упущением. Неважно, состоишь ли ты в какой-то партии, и каких взглядов придерживаешься, любая законная власть идёт только от народа РФ. Давайте спросим, что об отмене выборов думают люди — напрямую, без посредников», — отмечал Картавин.

Прямые выборы глава городов, районов и поселений (кроме Новосибирска и Кольцово) отменили в Новосибирской области еще в 2015 году с подачи губернатора-единоросса Владимира Городецкого (он сейчас представляет с Совфеде нынешнего главу региона Андрея Травникова). В 2023 году заксобрание голосами единороссов и ЛДПР приняло документ об отмене выборов мэров и Новосибирска, и наукограда Кольцово. Администрацию Новосибирска, напомним, возглавляет коммунист Анатолий Локоть.

Планируется, что 26 апреля горсовет Новосибирска официально рассмотрит вопрос об изменении Устава и лишении жителей права выбирать мэра.