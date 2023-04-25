Уголовное дело завели после гибели младенца в красноярской больнице
25 Апр 2023, 06:35
Трехмесячный ребенок умер в больнице Красноярска. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Трехмесячного младенца увезли в больницу Минусинска с жалобами на шумное дыхание. Через неделю его состояние резко ухудшилось, и его на вертолете перевезли в медучреждение Красноярска, сообщили в СК РФ по региону.
«В ходе терапии ему проведена операция — постановка временной трахеостомы. 5 декабря 2022 года состояние мальчика вновь резко ухудшилось, несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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