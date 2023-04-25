Новые вывески появились на магазинах Zara и Bershka в Новосибирске

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Новые вывески появились на магазинах Zara и Bershka в Новосибирске
25 Апр 2023, 08:15

Магазины, ранее работавшие под брендами ушедшего из РФ испанского ритейлера Inditex, сменили вывески в новосибирской «Меге». Ранее сообщалось, что у них новый владелец и открытие ожидается в мае.

Бывшие магазины испанского ритейлера Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka) обзавелись новыми вывесками MAAG, DUB, VILET и ECRU в новосибирской «Меге». На закрытых пока точках есть объявления о скором открытии. О готовящемся открытии сообщается также, например, на сайте сети MAAG, в Новосибирске на карте отмечено три точки — в «Меге», «Ауре» и «Галерее».

В «Мегах» бренды группы Inditex, включая Zara, занимают 50 тыс. кв. м в 13 из 14 комплексов, рассказывала ТАСС руководитель отдела аренды Ingka Centres в России Светлана Бурзянцева. В начале апреля сообщалось, что открытия пройдут в каждом городе присутствия одновременно, предположительно, в мае.

Российский бизнес ушедшей из РФ Inditex купила Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран». Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre, писал РБК.

«Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле—мае [2023 года]», — комментировал журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Всего сообщалось о подготовке к открытию более 200 бывших магазинов Inditex.


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