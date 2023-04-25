Красноярка случайно убила себя током

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Тело 21-летней девушки найдено в одной из квартир Дивногорска Красноярского края. Предположительно, находясь в ванне с водой, молодая красноярка пыталась подключить телефон к сети, а в итоге получила удар током.

Тело 21-летней жительницы Дивногорска обнаружено в одной из квартир города 22 апреля. СК начал проверку.



Точную причину смерти установит экспертиза, однако у погибшей имеются признаки удара током. Девушка, как полагают следователи, во время приема ванны пользовалась телефоном и решила его подзарядить.

«Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, она взяла в руки провод от зарядного устройства, подключенного к электрической сети, чтобы подключить к нему телефон, в результате чего получила удар электрическим током», — пояснили в СК.

Тело девушки без признаков жизни обнаружили ее родители вечером в ванной комнате.