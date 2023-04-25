S7 Airlines похвалилась креативной ливреей для самолета

© t.me/s7newsroom
S7 Airlines похвалилась креативной ливреей для самолета
25 Апр 2023, 10:40

S7 Airlines создала креативную ливрею для самолета. В парке компании появился почти полностью белый лайнер.

Ярко-зеленый цвет появляется в виде надписи Flight mode и символа переключения режимов на мобильном устройстве.

«Мы впервые использовали нижнюю часть фюзеляжа для нанесения изображения. Надпись Flight mode становится видна только тогда, когда самолет поднимается в небо — переходит в режим полета», — прокомментировали в пресс-службе компании.


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