S7 Airlines похвалилась креативной ливреей для самолета

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S7 Airlines создала креативную ливрею для самолета. В парке компании появился почти полностью белый лайнер.

Ярко-зеленый цвет появляется в виде надписи Flight mode и символа переключения режимов на мобильном устройстве.



«Мы впервые использовали нижнюю часть фюзеляжа для нанесения изображения. Надпись Flight mode становится видна только тогда, когда самолет поднимается в небо — переходит в режим полета», — прокомментировали в пресс-службе компании.