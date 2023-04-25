Пожар перекинулся на жилые дома в Забайкалье

© Прокуратура Забайкалья
Пожар перекинулся на жилые дома в Забайкалье
25 Апр 2023, 12:28

Огонь перекинулся на жилые дома в Забайкальском крае. Пожар мог начаться в деревообрабатывающем цехе. (Новость дополняется)

Огонь с промышленной территории перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровс-Забайкальского района края, сообщили в региональной прокуратуре 25 апреля.

«Пострадало семь домов, из них шесть жилых. В настоящее время представителями различных ведомств ведется работа по ликвидации пожара», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура объявила проверку.

В следственном комитете по Забайкалью уточнили, что огонь перешел на жилье из-за сильного ветра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

Пожар начался в деревообрабатывающем цехе, рассказали в ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания достигла 1,8 тыс. кв. метров, рассказали в МЧС РФ.

UPD (16:40) Уже восемь домов охвачено огнем, уточнили в МЧС.

UPD (16:42) О пострадавших пока не сообщается. По словам губернатора Александра Осипова, в селе организованы пункты временного размещения. Люди эвакуированы из опасных направлений возможного распространения огня, добавил он.

UPD (17:09) Генеральный директор мебельного комбината «Рассвет» в горящем селе Баляга Диана Баранова рассказала «Чите.ру», что пожар начался за территорией фабрики, а после его перебросило ветром на складские помещения. Более того, информация о том, что фабрика якобы заброшена — не соответствует действительности.

«Загорелось изначально на пустой местности за нашей территорией. Из-за сильных порывов ветра это перекинулось на наш кабинет, а дальше уже на поселок. У меня были на месте мастера, которые были очевидцами и участниками тушения этого пожара, — подчеркнула Баранова. — <…> Я знаю, что некоторые, в том числе МЧС, пытаются повесить всю вину на нас, но это не правда. Пожар начался не с нас».

Огонь уничтожил два крана, подсобные строения, сгорело большое количество готовой продукции. По ее словам, пожарные бросили все силы на тушение жилых домов, поэтому сотрудники фабрики справляются с огнем своими силами.

Диана Баранова связывает огонь с неосторожностью жителей в родительский день, но не исключает и версию умышленного поджога территории рядом с фабрикой, так как у «Рассвета» есть имущественный спор с 2001 года с предпринимателем Александром Князевым — главой Катангарского лесопромышленный комбината — который, по ее словам, уже неоднократно устраивал им поджоги.

UPD (17:45) Пожар удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью.

«Огнём повреждены 8 домов, три из которых нежилые», — уточнили в ведомстве.

Причиной пожара, по предварительным данным МВД, стало короткое замыкание на мебельном комбинате, передает РИА Новости со ссылкой на полицию.


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