Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области
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Взрыв произошел в Куйбышеве Новосибирской области. На гранате подорвался неизвестный мужчина.
Инцидент произошел на берегу реки, пишут пользователи в местных пабликах. Там же, по их сообщениям, местные ловят рыбу.
О подрыве неизвестного мужчины на гранате сообщает также телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальных сообщений на эту тему от силовиков не было.
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