Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

© vk.com/yznai_vse_nsk
Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области
26 Апр 2023, 07:37

Взрыв произошел в Куйбышеве Новосибирской области. На гранате подорвался неизвестный мужчина.

Инцидент произошел на берегу реки, пишут пользователи в местных пабликах. Там же, по их сообщениям, местные ловят рыбу.

О подрыве неизвестного мужчины на гранате сообщает также телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Официальных сообщений на эту тему от силовиков не было.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Приглашенные властями «эксперты» возложили вину на жителей за отмену выборов мэра Новосибирска Приглашенные властями «эксперты» возложили вину на жителей за отмену выборов мэра Новосибирска
Последние материалы
26 Апр, 10:44
Кто станет назначенным мэром Новосибирска
26 Апр, 09:30
Сержанта полиции подозревают в угрозе убить несовершеннолетнюю в Новосибирске
26 Апр, 09:08
Экс-директор свинокомплекса пойдет под суд за ущерб природе Новосибирской области на 3 млрд рублей
26 Апр, 08:57
Родильное отделение временно закрыли в Киселёвске
26 Апр, 07:44
Более 12 тыс. человек остались без света в Туве
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования