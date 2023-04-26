Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

© vk.com/yznai_vse_nsk

Взрыв произошел в Куйбышеве Новосибирской области. На гранате подорвался неизвестный мужчина.

Инцидент произошел на берегу реки, пишут пользователи в местных пабликах. Там же, по их сообщениям, местные ловят рыбу.



О подрыве неизвестного мужчины на гранате сообщает также телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официальных сообщений на эту тему от силовиков не было.