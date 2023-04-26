Более 12 тыс. человек остались без света в Туве

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Населенные пункты в Туве остались без света из-за сильного ветра. Энергетики обесточили три села.

«В результате усиления ветра произошло аварийное отключение Чеди-Хольского района. Без электроснабжения остаются шесть населенных пунктов с населением более 12 тыс. человек», — сообщили в ГУ МЧС по Туве.

По данным компании «Тываэнерго» на утро 26 апреля, часть потребителей были «запитаны по резервной схеме».

В ремонт выведен участок воздушной линии 110 кВ, питающий села Усть-Элегест, Элегест, Хову-Аксы. Эти населенные до сих пор обесточены.