Экс-директор свинокомплекса пойдет под суд за ущерб природе Новосибирской области на 3 млрд рублей

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Экс-директор свинокомплекса пойдет под суд за ущерб природе Новосибирской области на 3 млрд рублей
26 Апр 2023, 09:08

Новосибирский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора свинокомплекса «Кудряшовский» Владимира Гавриленко. Он обвиняется в загрязнении вод, порче земли и уничтожении леса на сумму более 3 млрд рублей.

«В конце апреля 2022 года директор предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.

Ущерб окружающей среде оценивается в сумму более 3 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Это крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Размещается на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. В состав свинокомплекса входят современный комбикормовый завод и самое большое растениеводческое подразделение холдинга с земельным фондом 80 тысяч га, расположенное в 7 районах области.


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