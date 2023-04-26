Сержанта полиции подозревают в угрозе убить несовершеннолетнюю в Новосибирске
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Сотрудника полиции подозревают в угрозе убийством несовершеннолетней девушки в Новосибирске. В МВД начали служебную проверку.
22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, задержан по подозрению в нападении на несовершеннолетнюю и угрозе убийством. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством).
В региональном главке МВД проводится служебная проверка.
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