Сержанта полиции подозревают в угрозе убить несовершеннолетнюю в Новосибирске

© Тайга.инфо
Сержанта полиции подозревают в угрозе убить несовершеннолетнюю в Новосибирске
26 Апр 2023, 09:30

Сотрудника полиции подозревают в угрозе убийством несовершеннолетней девушки в Новосибирске. В МВД начали служебную проверку.

22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, задержан по подозрению в нападении на несовершеннолетнюю и угрозе убийством. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством).

В региональном главке МВД проводится служебная проверка.


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