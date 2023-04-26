Мэр Сретенска отделался обязательными работами за нападение с топором на полицейских

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Мэр забайкальского Сретенска Евгений Киргизов (ЛДПР) признан виновным в нападении на полицейских. Он отделался принудительными работами.

Сретенский районный суд Забайкалья признал Киргизова виновным в угрозе убийством местным жителям (ч. 1 ст. 119 УК) и применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Пьяный чиновник направил газовый пистолет в лобовое стекло машины, в которой находились три человека и угрожал их убить. Затем он попал в ДТП, а когда сотрудники полиции блокировали его машину, бросился на них с топором, уточнили в СК РФ по Забайкалью.

Представитель ЛДПР приговорен к 2 годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Врио мэра Сретенская Сергей Киргизов выиграл выборы главы города при поддержке ЛДПР в марте 2022 года. Он обошел кандидатку от «ЕР» Ларису Прокошеву, которая работала в администрации Сретенского района. У Киргизова есть снятая в 2016 году судимость сразу по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

В 2012 году, он в форме капитана полиции на том же мосту стрелял по проезжающим автомобилям из табельного ПМ, утверждает «Вечорка» — под обстрел попали УАЗ судебных приставов и иномарка. Мужчина отделался условным сроком.

Евгений Киргизов — бывший сотрудник полиции.

Отметим, что между мэром Сретенеска Киргизовым (ЛДПР) и главой Сретенского района Алексеем Закурдаевым («ЕР») был публичный конфликт.