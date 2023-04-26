Массовая гибель рыбы произошла в Алтайском крае
© кадр из видео/vk.com/public211365661
Рыба погибла на озере Ракиты в Рубцовском районе Алтайского края. Причины произошедшего изучают специалисты. Возможно, причиной стала нехватка кислорода зимой в водоеме.
Видео с мертвой рыбой на озере Ракиты появилось в соцсети. В частности оно опубликовано в сообществе «Блогерша Рубцовск». В ролике специалист говорит, что гибель может быть связана с погодными условиями — рыба могла задохнуться.
Сейчас ситуацией занимаются эксперты — они и определят причины произошедшего.
«Проблему массовой гибели рыбы на озере Ракиты в Рубцовском районе взяли на контроль специалисты. По факту гибели рыбы возбуждено административное расследование», — сообщили журналистам в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по краю.
В ближайшее время будут взяты пробы и образцы погибшей рыбы.
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