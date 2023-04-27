Власти Алтайского края запретили детям ходить на водоемы

© ap22.ru. Денис Голобородько

Заксобрание Алтайского края ужесточило региональный закон о поражении несовершеннолетних в правах посещать различные места. Теперь им как бы запрещено находиться в компьютерных клубах и ходить на пляжи без взрослых. За это их могут задержать полицейские.

Единороссы вместе с прокуратурой внесли в заксобрание Алтайского края законопроект, который расширяет список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. В регионе с 2009 года действует такой закон, принятый под предлогом «недопущения негативного воздействия на здоровье и физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей».

Документ подготовил комитет по местному самоуправлению во главе с Денисом Голобородько («ЕР»), который родился в 1993 году. Он же представлял его на сессии 27 апреля (трансляция доступна на сайте заксобрания).

Законопроект предложил расширить список «общественных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» за счет компьютерных клубов. В документе они названы «объектами юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, предоставления игровых компьютерных услуг».

Более того, региональным законом решили запретить детям до 18 лет пребывать на «водных объектах» без сопровождения совершеннолетних.

Региональный закон об ограничениях для детей написан так, что по нему полицейский, увидевший ребенка в «запрещенном» для него месте, должен установить его личность, связаться с родителями, составить специальный акт, который передают в комиссию по делам несовершеннолетних, а также при необходимости «доставить в места временного нахождения детей или спецучреждения».

Фракция КПРФ была против ужесточения закона. Депутаты назвали законопроект «сырым». Например, в Барнауле нельзя будет без родителей подходить к пруду в парке «Изумрудный», который недавно отремонтировали.

«Мы пытаемся принять норму закона, которая исполняться не будет, — подчеркнул глава фракции КПРФ Андрей Кривов. — У нас столько водных объектов в Алтайском крае, где мы полицейских столько не найдем, чтобы они там дежурили. Все, у кого есть дети, знают, что они летом сядут на велосипед, поедут на пруд и будут купаться без сопровождения врослых. Принимая законы, обеспечить исполнение которых мы не имеем возможности, мы порождаем правовой нигилизм. Механизма соблюдения этой нормы нет».

В итоге 40 депутатов поддержали дополнительные ограничения для детей. 12 были против, трое воздержались, двое не голосовали.