Минобороны отсудило положенную за ранение на «спецоперации» выплату у тувинского солдата

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Минобороны РФ через суд взыскало более 1 млн рублей у участника «спецоперации» в Украине, который получил выплату, положенную за ранение. Ему могли перечислить деньги по ошибке.

Воинская часть №55115, которая дислоцируется в Кызыле, подала гражданский иск к рядовому Батыю Кужугету, потребовав от него 1,31 млн рублей. Представители Минобороны утверждали, что полный тезка Кужугета, тоже рядовой, был ранен на «спецоперации" в Украине и написал рапорт о получении обещанных за это властями 3 млн рублей.

В августе 2022 года деньги перечислили, но не тому Кужугету, заявили в Минобороны, говорится в решении Абаканского гарнизонного военного суда, на которое обратила внимание Тайга.инфо. Более того, оба Кужугета были участниками «спецоперации», поэтому получатель средств и не подозревал, что выплату ему перевели по ошибке — он считал, что это положенные ему деньги за боевые действия.

К октябрю 2022 года у Батыя Кужугета осталось 1,69 млн рублей. В октябре после требования начальства он вернул их. Но 1,31 млн он доплачивать отказался.

«Неосновательного обогащения с его стороны не имеется, так как денежные средства были получены по вине работодателя — сотрудника войсковой части, которая привлечена к дисциплинарной ответственности, — приводит суд доводы самого Кужугета. — Со ссылкой на федеральный закон „О материальной ответственности военнослужащих“ указал, что военнослужащий несет материальную ответственность только за причиненный по его вине ущерб. В добровольном порядке им возвращена оставшаяся часть денежных средств в размере 1,69 млн. Кроме того, [Кужугет] полагает, что исковые требования заявлены ненадлежащим истцом, поскольку денежные средства были перечислены ФКУ УФО МО РФ [управлением финансового обеспечения Минобороны], который является собственником денежных средств».

В итоге Абаканский суд отклонил иск воинской части, постановив, что Кужугет ничего не должен армии.

Но командир воинской части вместе с представителем финансового управления Минобороны по Красноярскому краю, Туве и Хакасии обжаловали решение. И 2-й Восточный окружной военный суд удовлетворил апелляцию, решив, что Кужугет якобы знал о неправомерности поступившей ему выплаты, потому что все-таки вернул часть денег, сообщили в пресс-службе суда.

Теперь рядовой, участвовавший в «спецоперации», остался должен Минобороны 1,31 млн.