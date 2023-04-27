Дело о подкупе при контейнерных перевозках на Дальний Восток дошло до новосибирского суда

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Дело о подкупе при контейнерных перевозках на Дальний Восток дошло до новосибирского суда
27 Апр 2023, 08:44

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе одного из менеджеров «ТрансКонтейнера». Обвинения предъявлены гендиректору ООО «Компания Партнер Сибири».

Руководитель «Компании Партнер Сибири» предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК), сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«С августа 2018 года по январь 2022 года обвиняемый, действуя в целях получения преимущества перед другими клиентами ПАО „ТрансКонтейнер“, желая получить информацию о количестве свободного оборудования по маршруту „Клещиха-порты Дальнего Востока“ и предоставлении оборудования сверх согласованного плана для нужд возглавляемой им организации передал лицу, выполнявшему управленческие функции в данной коммерческой организации, денежные средства в сумме свыше 4 млн рублей», — считает следствие.

Директора «Партнеров Сибири» зовут Александр Семенов.

Дело рассмотрит Калининский районный суд, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В отношении начальника отдела продаж «ТрансКонтейнера» завершено расследование дела по пункту «в» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, в значительном и особо крупном размерах за совершение незаконных действий в интересах дающего).


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