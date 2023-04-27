Приговоренного к 4 годам колонии замминистра строительства Бурятии вынесли из суда без сознания

© arigus.tv
Приговоренного к 4 годам колонии замминистра строительства Бурятии вынесли из суда без сознания
27 Апр 2023, 09:28

Бывший замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко приговорен к реальному сроку из-за некачественного жилья для сирот. Он потерял сознание, его выносили из суда на руках.

Верховный суд Бурятии приговорил Рыбальченко к 4 годам колонии по делу о строительстве непригодного жилья для сирот, сообщил «Ариг Ус» 27 апреля. Мужчина потерял сознание, его вытаскивали из здания на носилках.

«Cocтoяниe дocтaтoчнo тяжeлoe, peчь нecвязнaя. Пpиняли peшeниe yвeзти в pecпyбликaнcкyю бoльницy. Booбщe, пoдoзpeвaют инcyльт или инфapкт», — цитирует издание пpeдcтaвитeля Pыбaльчeнкo в cyдe.

Из карточки дела следует, что суд рассматривал апелляционные жалобы на приговор Рыбальченко, вынесенный еще в сентябре Советский райсудом Улан-Удэ. Тогда ему назначили штраф 800 тыс. рублей по трем эпизодам халатности, повлекшей особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК).

Суд установил, что дoмa для сирот cтpoили бeз пpoeктнoй дoкyмeнтaции, кроме того, чиновники принимали в экcплyaтaцию непригодные квартиры.


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Приговоренного к 4 годам колонии замминистра строительства Бурятии вынесли из суда без сознания
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