Центральная Азия: «Большая игра выходит на новый уровень»

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Очередной круглый стол о международном сотрудничестве в Центральной Азии, которые проводит НГУЭУ при поддержке Фонда публичной дипломатии А. М. Горчакова, вызывал особый интерес, поскольку речь шла о военных факторах. С кем сотрудничество в приоритете и какие проблемы мешают партнерству, что происходит с размещением военных баз и закупками оружия — об этом и других темах рассказали представители четырех центральноазиатских республик. Приводим наиболее интересные фрагменты из выступлений.

Узбекистан не входит в блоки

Научный сотрудник Национального университета имени Мирзо Улугбека Тохиржон Суннат угли Шокиров рассказал о военной доктрине и практике Узбекистана:

— Центральноазиатский регион всегда представлял большой интерес для ведущих держав мира. Конкуренция за преобладание и контроль над стратегически важным регионом — так называемая Большая игра — выходит на новый уровень. В отличие от предыдущих исторических примеров нынешняя ситуация основана больше на применении мягкой силы и публичной дипломатии, нежели прямого принуждения. В такой ситуации особенно актуальным становится добровольное сотрудничество со странами региона. При развитии военного потенциала важна роль международного сотрудничества.

Каков военный потенциал Узбекистана в сравнении с другими государствами? Страна входит в топ-50 по запасам важных полезных ископаемых, находится на 62 месте в мире по территории и на 42 месте по населению. Армия Узбекистана в международном рейтинге занимает 62 место и первое место в Центральной Азии. В настоящее время регулярные войска Узбекистана составляют 65 тыс. человек.

Узбекистан ведет политику нейтралитета и невхождения в военные блоки. Будучи мирной страной, Узбекистан производит вооружение и боеприпасы исключительно для своего пользования, но при этом закупает вооружение извне. Тесные связи с Россией в этой области строятся на долгосрочной основе. Россия — главный партнер: в торговле она занимает больше 60%. Больше всего соглашений заключено с РФ — начиная с 1992 года, около дюжины договоров. Проведено 297 совместных мероприятий.

Китай в основном поставляет беспилотники и ЗРК. За последние годы Франция поставила 14 вертолетов, Испания — 4 легких самолета, Болгария — стрелковое оружие и гранатометы. С США было активное сотрудничество, но после событий в Андижане США вынуждены были покинуть территорию Узбекистана. Связи снова стали налаживаться только после прихода к власти «Талибана» (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане. Переданы бронемашины на 3 млн долларов и специальное оборудование для пограничных войск. Сотрудничество с США предусматривает переподготовку кадров и велика вероятность, что многие офицеры в Узбекистане пройдут этот курс. Отмечу также сотрудничество с Таджикистаном и Кыргызстаном.

Все страны Центральной Азии имеют свои сильные и слабые стороны. Но как единая сила она все равно выступает как актуальный фактор на международной арене, и поэтому многие ведущие державы мира пытаются вести выгодные двусторонние отношения.

Казахстан ставит на многовекторность

Представитель Центра подготовки специалистов уголовно-исправительной системы по противодействию экстремистской идеологии в Алматы Данияр Абенов объяснил, что означает многовекторность на примере Казахстана:

— Казахстан всегда вел многовекторную политику, военная область не стала исключением. Казахстан сделал упор именно на международное право, которое должно стать гарантом его безопасности. А также противодействие трем силам зла: экстремизму, терроризму и сепаратизму. В последние годы очень увеличилось количество синтетических наркотиков, и начали активно противодействовать этому. Эти наркотики намного опаснее обычных.

Что очень важно — и это прописано в военной доктрине — республика Казахстан не рассматривает ни одно государство в качестве противника. В доктрине прописаны все направления, в том числе и сотрудничество с ОДКБ и ШОС. Особая роль отводится ОДКБ. Больше всего вооружения покупается именно в России: здесь практически все виды военной техники. Немало передается на безвозмездной основе. В Казахстане Турцией будет построен завод, где будут выпускаться беспилотники. США поставили 2 самолета.

Каждое из российско-казахстанских учений имело конкретную цель. 90% импорта вооружения в Казахстан идет из России, при этом российское вооружение отличается надежностью и эффективностью, что делает его преимущество неоспоримым в плане соотношения «цена-качество». У американцев есть условие, что ремонт и техобслуживание производятся только с их стороны и их специалистами. Больше всего военных учений проходит именно с РФ в рамках ОДКБ, и каждое учение имеет свою цель.

В Казахстане сохраняется курс на многовекторную внешнюю политику. К традиционным задачам в последнее время добавлена также кибербезопасность.

Как логистика может создать серьезные проблемы

Ассоциированный профессор Высшей школы социальных и гуманитарных наук Международного университета «Астана» Таисия Мармонтова привела показательный пример, как изменившаяся ситуация в международных отношениях может создавать проблемы для центральноазиатских республик:

— Происходят очень серьезные вещи, которые могут использоваться в технологиях двойного назначения. В частности, очень много работают с беспилотниками. Допустим, по оценке качества дорог. Мы понимаем, что беспилотник — мощное наступательное оружие, но при этом та технология, которая, кстати, является отечественной, разработанной в Казахстане, позволяет оценивать качество дорог без того, чтобы нарушать дорожное покрытие.

Вопроса милитаризации нет — есть вопрос, что потихоньку, очень небольшими шагами идет локализация вооружений. Это связано с тем, что независимая страна должна иметь какое-то свое независимое вооружение. Это вопрос национальной безопасности, поскольку нарушение поставок — это проблема. Нарушение логистики может серьезно ударить по обороноспособности. Есть пример с «Мотор Сич». Я четко знаю, что казахстанская малая авиация, которая летает на вертолетах «Ми», серьезно пострадала, потому что у них стоит вопрос ремонта.

Кыргызстан ориентируется на ОДКБ

Научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза Кыргызско-Российского Славянского университета Арсен Усенов рассказал о военном сотрудничестве Кыргызстана с ведущими державами:

— В качестве основных партнеров в военной сфере за последние 10 лет я бы отметил Россию, США, Китай, Турцию и Казахстан. Военные учения преимущественно проходят в рамках ОДКБ и ШОС. По моим подсчетам в рамках ОДКБ с 2015 года Кыргызстан участвовал в 38 военных учениях и в рамках ШОС в 5 учениях. В 2003 году Россия основала недалеко от Бишкека в городе-спутнике Кант российскую авиабазу. В 2012 году появилась объединенная российская военная база, куда входит не только авиабаза, но и ряд других объектов.

В рамках различных программ Россия периодически поставляет Кыргызстану военную помощь. Кыргызстан зависим от военной помощи — у него не такие большие финансовые возможности, чтобы самостоятельно покупать военную технику. В Кыргызстане имеется Транснациональная корпорация «Дастан, которая производит промышленное оборудование, а также торпеды для подводных лодок. В 2021 году ТНК «Дастан» и «Рособоронэкспорт» подписали контракт на 5,5 млн долларов на поставку модулей для торпед. Продукцию «Дастан» импортируют преимущественно Индия и Россия.

С 1993 по 2015 год действовало соглашение с США. США разместили в аэропорту Манас авиабазу «Ганси». В 2009 году она была переформатирована в центр транзитных перевозок. В связи с истечением срока Кыргызстан не стал продлевать договор с США, и в 2014 году американцы ее окончательно покинули. В 2015 году Кыргызстан расторгнул соглашение с США. После вывода в 2021 году американского контингента из Афганистана США стали инициировать возобновление соглашения о сотрудничестве. Периодически они сами инициируют встречи по этому вопросу и, как недавно заявили в госдепартаменте, подготовлен проект соглашения.

Турция ежегодно выделяла Кыргызстану порядка 1 млн долларов на реформирование вооруженных сил. В 2021 году Кыргызстан первым из стран ОДКБ приобрел БПЛА «Байрактар». Недавно стало известно, что страны договорились о поставках систем защиты беспилотников. Когда Кыргызстан закупал БПЛА, то в Турции проходили обучение наши военнослужащие, которые будут управлять этими аппаратами.

Военное сотрудничество с Китаем в основном касается выделения Кыргызстану финансовой помощи и предоставления военной техники (бронемашины, снаряжение, боеприпасы). В 2022 году подписано соглашение о военной помощи Китая на сумму 50 млн юаней. Проводятся ежегодные учения между пограничными ведомствами. Приоритетными партнерами Кыргызстана являются Российская Федерация и КНР, а из организаций — ОДКБ и ШОС.

Мешают региональные проблемы

Научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук республики Таджикистан Хайдар Умедчон Ибрахимзода:

— Республика Таджикистан сотрудничает с сопредельными странами и со стратегическими партнерами. С целью обеспечения стабильности и сохранения статус-кво страны Центральной Азии сотрудничают с военно-политическими союзами наподобие ОДКБ и на двустороннем уровне с армиями стран-партнеров, в том числе с Россией. В нашей военной доктрине не упоминаются отдельные страны — упоминается центральноазиатский регион, СНГ, ОДКБ и ШОС. Они упоминаются как приоритетные для сотрудничества.

В доктрине есть понятие «дружественные страны», но не уточняется, какие страны входят в эту категорию. Сотрудничество с РФ является приоритетным для Таджикистана. В Таджикистане находится самая большая сухопутная база РФ. Россия ежегодно обучает от 500 до 1000 военнослужащих Таджикистана. Она помогает оснащать наши восточные границы, которые являются сопредельными с Афганистаном.

С 2021 года началась «волна» сотрудничества с Ираном. Внимание акцентируется на противодействии экстремизму и терроризму с акцентом, конечно, на Афганистан. Есть сотрудничество с США, которые выделили республике 40 единиц боевой техники. Таджикистан в 2022 году присоединился к программе НАТО «Сотрудничество ради мира».

Для Таджикистана связи с центральноазиатскими странами и ОДКБ будут оставаться в перспективе приоритетными, нежели взаимодействие с другими странами, поскольку именно эти страны больше всего заинтересованы в стабильности друг друга. В условиях геополитической турбулентности в международных отношениях появляется необходимость развивать военно-техническую сферу, при этом не вступая с соседями и партнерами в гонку вооружения.

Но, к сожалению, существующие региональные проблемы на данный момент являются сдерживающим фактором. Это, например, напряженность на границах, вопросы водораспределения и совместного использования энергоресурсов. Но поскольку наблюдаются какие-то положительные сдвиги в этом направлении, страны Центральной Азии будут прикладывать все усилия, чтобы отсечь эти проблемы, что отвечает их национальным интересам.

Владимир Кузменкин