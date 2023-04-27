Омич получил почти 10 лет за убийство бывшей жены, которая не давала видеться с сыном

Житель Омска осужден за убийство бывшей жены. Свои действия он объяснил ревностью и тем, что экс-супруга не давала ему видеться с ребенком. Сына он, вероятно, не увидит еще девять лет.

Житель Омска осужден по статьям об угрозе убийством и убийстве. Жертвой стала бывшая супруга.



По данным СК, с 2021 года подсудимый после развода с супругой неоднократно высказывал женщине угрозы убийством, а затем действительно ее убил.

«30 мая 2022 года около 7 часов утра возле дома, расположенного на улице 27 Северная в Омске, встретив бывшую супругу, он умышленно нанес ей удары ножом, причинив смертельные ранения шеи, после чего пришел в полицию и сообщил о случившемся, - рассказали в СК. - Свои действия подсудимый объяснил ревностью и тем, что потерпевшая не разрешала ему общаться с малолетним сыном».

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.