Омич получил почти 10 лет за убийство бывшей жены, которая не давала видеться с сыном
27 Апр 2023, 09:58
Житель Омска осужден по статьям об угрозе убийством и убийстве. Жертвой стала бывшая супруга.
Житель Омска осужден за убийство бывшей жены. Свои действия он объяснил ревностью и тем, что экс-супруга не давала ему видеться с ребенком. Сына он, вероятно, не увидит еще девять лет.
Житель Омска осужден по статьям об угрозе убийством и убийстве. Жертвой стала бывшая супруга.
По данным СК, с 2021 года подсудимый после развода с супругой неоднократно высказывал женщине угрозы убийством, а затем действительно ее убил.
«30 мая 2022 года около 7 часов утра возле дома, расположенного на улице 27 Северная в Омске, встретив бывшую супругу, он умышленно нанес ей удары ножом, причинив смертельные ранения шеи, после чего пришел в полицию и сообщил о случившемся, - рассказали в СК. - Свои действия подсудимый объяснил ревностью и тем, что потерпевшая не разрешала ему общаться с малолетним сыном».
Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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