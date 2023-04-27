Замминистра сельского хозяйства Новосибирского области обвинили в превышении полномочий

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Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой. Обвинения могут быть связаны с распределением субсидий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзоровой по ч. 1 ст. 286 УК (превышение полномочий), сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Чиновница задержана, меру пресечения ей пока не избирали, уточнил источник Тайги.инфо.

По предварительным данным, дело связано с нарушениями при распределении субсидий для сельскохозяйственных компаний региона.

В управлении Следственного комитета по региону Тайге.инфо сообщили, что не комментируют информацию.

Светлана Невзорова была начальником управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района Новосибирской области и депутатом местного райсовета от «Единой России». В СМИ ее также связывали с тогучинским ООО «Сиб-колос» — сейчас компанию возглавляет Артем Невзоров.

По данным источника «Интерфакса», следствие не будет ходатайствовать об аресте чиновницы.