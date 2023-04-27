Замминистра сельского хозяйства Новосибирского области обвинили в превышении полномочий

© 4s-info.ru
Замминистра сельского хозяйства Новосибирского области обвинили в превышении полномочий
27 Апр 2023, 11:08

Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой. Обвинения могут быть связаны с распределением субсидий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзоровой по ч. 1 ст. 286 УК (превышение полномочий), сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Чиновница задержана, меру пресечения ей пока не избирали, уточнил источник Тайги.инфо.

По предварительным данным, дело связано с нарушениями при распределении субсидий для сельскохозяйственных компаний региона.

В управлении Следственного комитета по региону Тайге.инфо сообщили, что не комментируют информацию.

Светлана Невзорова была начальником управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района Новосибирской области и депутатом местного райсовета от «Единой России». В СМИ ее также связывали с тогучинским ООО «Сиб-колос» — сейчас компанию возглавляет Артем Невзоров.

По данным источника «Интерфакса», следствие не будет ходатайствовать об аресте чиновницы.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано
Последние материалы
27 Апр, 13:02
Для половины сибиряков не имеет значения опыт участия в «спецоперации» кандидата на выборах
27 Апр, 12:21
Пьяный новосибирец протаранил остановку и отделался колонией-поселением за двух погибших
27 Апр, 11:08
Замминистра сельского хозяйства Новосибирского области обвинили в превышении полномочий
27 Апр, 09:58
Омич получил почти 10 лет за убийство бывшей жены, которая не давала видеться с сыном
27 Апр, 09:28
Приговоренного к 4 годам колонии замминистра строительства Бурятии вынесли из суда без сознания
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования