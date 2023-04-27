Пьяный новосибирец протаранил остановку и отделался колонией-поселением за двух погибших

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Житель Новосибирска признан виновным в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он получил колонию-поселение за две смерти. Прокуратура, по словам потерпевших, не настаивала на закрытой колонии.

Новосибирский областной суд вынес решение по уголовному делу 21-летнего Андрея Комарова, которого обвиняли по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух человек).

Комарова признали виновным в том, что утром 9 июля 2022 года он на машине каршеринга Volkswagen Polo на скорости в 150 км/ч на красный сигнал светофора врезался в людей на автобусной остановке «Плехановский жилмассив». Погибли женщины 67-летняя и 37-летняя женщины.

Ранее Калининский райсуд приговорил Комарова к 9 годам колонии-поселения. Родственники, погибших, возмущенные мягких наказанием, обжаловали решение. Но областной суд добавил к сроку только полгода, оставив колонию-поселения.

Прокуратура не настаивала на более суровом режиме наказания, рассказали потерпевшие сайту «НГС.Новости». Дело в Калининском райсуде рассматривал Максим Воробьёв. Суд счел смягчающими обстоятельствами признание вины и то, что семья предложила потерпевшим по 50 тыс. рублей - тем, кто отказался от этой суммы, деньги направили почтой.

У погибшей 37-летней Ларисы Моисеевой осталась 16-летняя дочь, у которой больше не было родственников в городе, узнало издание. Опеку над ней оформила подруга Ларисы.

«Она [дочь погибшей] часто плачет, — рассказала опекунша. — Говорит, что ее не покидает ощущение, что сейчас повернется ключ в двери и в квартиру зайдет мама. Они были очень близки, как две подружки. У меня двое своих детей, мы нашли с девочкой контакт, стараемся отвлекать ее от грустных мыслей. Но маму ребенку всё равно никто не вернет и не заменит».

Потерпевшие планируют и дальше обжаловать вердикт.

Известно, что Комаров — уроженец Новокузнецка. Женат, детей нет. Его отец говорил «Вестям», что все случившееся — «ужасное недоразумение».