Пожары перекинулись на омские села. Сгорело более 20 зданий

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Два села частично сгорели в Омской области. Возбуждены уголовные дела.

Палы травы перекинулись на села Новокарасук Крутинского района и Чистоозерье Большереченского района Омской области.

В Новокарасуке уничтожено восемь зданий, в том числе пять жилых двухквартиных домов. Восемь человек остались без крова, сообщили в СК РФ по региону 28 апреля.

В Чистоозерье сгорели 15 строений, четырех из которых — жилые дома. Пострадал один местный житель, который самостоятельно пытался потушить огонь.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, пожар в Новокарасуке начался из-за возгорания сухой травы между домами. Во втором поселении трава загорелась на пустыре, и позже огонь перекинулся на постройки.