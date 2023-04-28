Брата предложившего вернуть понятие «враг народа» забайкальского депутата Госдумы признали виновным в получении взяток. Это его вторая судимость

© Коллаж Тайги.инфо (фото gazetavechorka.ru и t.me/agurulev). Михаил Гурулёв (слева) и Андрей Гурулёв

Брат депутата Госдумы от Забайкалья Андрея Гурулёва («Единая Россия») получил реальный срок по своему второму делу о должностном преступлении. На днях парламентарий, который известен своей громкой поддержкой боевых действий в Украине и регулярно выступает в эфире пропагандистских шоу, объявил, что хочет вернуть сталинские репрессии в Россию.

Центральный районный суд Читы признал бывшего гендиректора госпредприятия «Автомобильные дороги Забайкалья» Михаила Гурулёва виновным по шести эпизодам получения взятки в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 290 УК и пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщили в пресс-сдужбе суда.

В 2020–2021 годах Гурулёв получил 1,3 млн рублей от представителей ООО «Дорекс» и ООО «Дорстрой» Баира Дамдинжапова и Максима Мангирова за заключение выгодных государственных контрактов и договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог в районах Забайкалья, а также за беспрепятственную приемку и оплату выполненных по ним работ. Кроме того, деньги предназначались за «общее покровительство и попустительство по службе» в отношении деятельности компаний, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дамдинжапов приговорен к штрафу в 7 млн рублей, Мангиров — к штрафу в 4,4 млн рублей.

А вот Михаил Гурулёв получил реальный срок — 6 лет колонии строгого режима. Оказалось, что в 2019 году он уже был судим условно по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

Ампутация руки ребенку

Михаил Гурулёв в 2016-2019 годах работал директором госучреждения «Служба единого заказчика Забайкальского края» и отвечал за заключение госконтрактов. Его обвинили в нарушениях техники безопасности при приемке трансформаторной подстанции при строительстве спортивного центра с универсальным залом и бассейном, говорится в приговоре, на который обратила внимание Тайга.инфо.

Из материалов следует, что подрядчики неоднократно сообщали о нарушениях при подключении подстанции. Более того, на объекты проникали посторонние, которые разворовывали оборудование. Но Гурулёв, как решил суд, не предпринимал никаких мер. В итоге однажды днем на объект, который стоял без охраны, залезли дети, один из них зашел в помещение распределительных устройств трансформаторной подстанции. Его очень сильно ударило током, он получил ожоги руки общей площадью 13,5% — ему пришлось ампутировать конечность.

Гурулёв в суде не признал вину. Его приговорили к 3 годам условно. Ему также запретили на два года «занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления». Но уже на момент приговора, после того, как Гурулёва уволил из «Службы единого заказчика Забайкальского края», его же назначили гендиректором госпредприятия «Автомобильные дороги Забайкалья». Там он продержался до ноября 2021 года.

В это время должность зампреда правительства края уже занимал его троюродный брат, бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. В 2021-м Андрей Гурулёв избрался в Госдуму от «Единой России».

С начала «спецоперации» в Украине Гурулёв стал одним из главных публичных «экспертов» в эфире госканалов, которые поддерживали «спецоперацию», в частности поддерживал удары по гражданским объектам энергетики. Он же грозил бомбить Лондон и Нидерланды.

25 апреля 2023 года в эфире у пропагандиста Владимира Соловьёва Гурулёв заявил, что хочет сталинских репрессий и пожелал вернуть термин «враг народа».

«Не надо этого стесняться — враги есть, понятия нет. <…> Мы чего стесняемся? Говорят: „Ты хочешь сталинских репрессий?“ Я хочу! При том, что мой дед девять лет отсидел по этой статье, всю войну прошел, в 1946-м отсидел, потом был реабилитирован. Но это было необходимо на тот момент государству. Да, были ошибки, но была дисциплина», — сказал единоросс.

При этом сам Андрей Гурулёв был фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2005 году начальник штаба Южного военного округа генерал-майор Николай Переслегин договорился с Гурулёвым о незаконном откомандировании в своё распоряжение рядового и прапорщика. Оба отсутствовали 2 года в расположении части, работая на служебной квартире и в частном доме генерала Переслегина, а Гурулёв мог издавать не соответствующие действительности приказы об убытии обоих в отпуска и командировки. Но в итоге дело прекратили.

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