Машину с тремя трупами нашли в реке в Алтайском крае

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Машину с тремя погибшими нашли в Алтайском крае. Следственный комитет начал проверку.

Автомобиль «Нива» нашли в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края. Внутри обнаружил тела троих человек без внешних признаков насильственной смерти, сообщили в СК РФ по региону.

«По предварительным данным следствия, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула», — отметили в ведомстве.

Возраст погибших не уточняется.

Следственный комитет объявил проверку.

